Bolívia sofre virada no final e perde amistoso contra Argélia

A Bolívia foi derrotada pela Argélia nesta sexta-feira, por 3 a 2, em amistoso que aconteceu no país africano. O jovem boliviano Miguelito, do Santos, entrou durante o segundo tempo, mas não foi muito ativo na partida. Os gols dos donos da casa foram anotados por Gouiri, Benzia e Mandi, enquanto Algaranãz e Sagredo fizeram para os visitantes.

Com a vitória, a Argélia voltou a vencer uma partida após três jogos sem triunfos. A Bolívia, por sua vez, entrou em campo pela primeira vez em 2024.

A seleção argelina volta a campo na próxima terça-feira para amistoso contra a África do Sul. A Bolívia encerra o período da Data Fifa contra a Andorra, na segunda-feira.

A Argélia foi superior no primeiro tempo. Mesmo com a superioridade, o primeiro gol argelino saiu apenas aos 43 minutos. Gouiri recebeu na grande área e bateu em direção à meta boliviana. A bola desviou no meio da caminho e morreu no fundo das redes.

A seleção boliviana voltou com uma postura diferente para a segunda etapa. Logo aos dois minutos, Algarañaz acertou lindo chute para deixar tudo igual. 23 minutos depois, Sagredo aproveitou rebote após cobrança de falta e tocou de cabeça para virar a partida a favor da Bolívia.

Mas a Argélia não deixou barato e, nove minutos após o segundo gol boliviano, empatou o jogo. Depois de boa jogada pela direita, Benzia apareceu livre na área e deixou tudo igual mais uma vez.

Após empatar o duelo, a Argélia se atirou ao ataque e conseguiu a virada aos 48 minutos, já nos acréscimos. Em confusão na grande área, Mandi empurrou a bola para o fundo do gol e deu números finais à partida.