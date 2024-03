Atacante Chú Santos anuncia saída do time feminino do Palmeiras após fim de contrato

A atacante Chú Santos não joga mais pela equipe feminina do Palmeiras. Nesta sexta-feira, a atleta anunciou sua saída da equipe após fim do contrato que aconteceu na última quinta-feira, dia 21 de março.

"Ontem, dia 21/03/2024, se encerrou meu contrato com o Palmeiras. Foram três anos e três meses juntos. Desejo todo sucesso ao clube no restante da temporada. Aqui fica meu muito obrigada", escreveu a atleta em uma publicação em seu Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Chu? Santos (@chusantos9)

Chu chegou ao Palmeiras em 2021. Desde então, somou 50 jogos e nove gols, além de dois títulos: Copa Paulista (2021) e Campeonato Paulista (2022).

Nessa temporada, Chu não entrou em campo em campo em nenhum dos dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro Feminino. A atacante está em transição física após se recuperar de uma cirurgia de LCP no joelho esquerdo. Essa lesão fez a atacante perder toda temporada de 2023.

O Palmeiras, atualmente em quinto lugar no Brasileirão feminino, retorna a campo no domingo. As Palestrinas enfrentam o Botafogo, às 10 horas (de Brasília), no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí (SP).