Argentina x El Salvador: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

Nesta sexta-feira, Argentina e El Salvador se enfrentam em partida amistosa. O duelo tem início previsto para as 21h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV.

Próximo adversário

A Argentina enfrenta a Costa Rica na quarta-feira. Um dia antes, El Salvador encara Honduras.

Prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Dybala, Lautaro Martínez e Di Maria



Técnico: Lionel Scaloni

El Salvador: Pleitez; Clímaco, Fuentes, Tamacas, Flores; Cartagena, Henríquez, Orellana; Hurtado, Gil e Ordaz



Técnico: David Dóniga

Arbitragem

A arbitragem não foi divulgada.