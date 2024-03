Argentina x El Salvador: onde assistir e horário do amistoso

Do UOL, em São Paulo

A seleção da Argentina e de El Salvador se enfrentam, hoje, no estádio Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida é um amistoso, e será realizada às 21h (de Brasília).

O Star+ (streaming) irá transmitir ao vivo o duelo. O Placar UOL também acompanha o jogo em tempo real.

A Argentina é líder das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. São cinco vitórias e apenas uma derrota, totalizando 15 pontos.

As atuais campeãs do mundo não poderão contar com Messi, que sofreu uma lesão e foi cortado.

Já El Salvador, não ganha um jogo há cerca de dois anos, perdeu dez partidas e empatou sete neste período.

As equipes se enfrentaram apenas duas vezes na história, com vantagem para os argentinos que venceram ambas.

Prováveis Escalações:

Argentina: Dibu Martinez; Nahuel Molina, Nico Otamendi, Nehuen Perez e Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez e Leandro Paredes; Angel Di Maria, Lautaro Martínez e Julian Alvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

El Salvador: Mario Gonzalez; Rudy Claver, Jorge Cruz, Adan Climaco e German Fuentes; Diego Flores, Christian Martinez e Darwin Ceren; Nathan Ordaz, Brayan Gil e Javier Ferman. Técnico: David Dóniga Lara.

Argentina x El Salvador - Amistoso

Data: 22 de março às 21h

Local: Estádio Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos.

Transmissão: Star+