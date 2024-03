Após brilhar pela Colômbia, James não descarta voltar ao futebol espanhol

Depois de comandar a vitória da Colômbia diante da Espanha, James Rodríguez, meia do São Paulo, não descartou voltar ao futebol espanhol.

O que aconteceu

Destaque do amistoso entre as seleções, James foi o principal personagem depois do jogo no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra. O meia começou a partida no banco de reservas.

Questionado sobre o momento da carreira e as lembranças do futebol espanhol, o jogador não descartou a possibilidade de voltar à La Liga. James defendeu o Real Madrid entre 2014 e 2020.

Creio que quando venho à seleção tenho que fazer as coisas bem. Espero que, no futuro, quem sabe, eu possa voltar à La Liga. É uma liga que sempre quis jogar e joguei. Espero, por que não, poder ir outra vez [para o Campeonato Espanhol] James, em entrevista à ESPN

A vitória da Colômbia

A Colômbia contou com atuação inspirada de James Rodríguez e venceu a Espanha por 1 a 0. O triunfo foi o primeiro dos colombianos na história do confronto.

O gol do jogo foi marcado por Muñoz. Em jogada iniciada por James, o lateral aproveitou cruzamento de Luis Díaz e marcou golaço de voleio.