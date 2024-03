América-MG anuncia contratação por empréstimo de meia com passagem pelo Cruzeiro

Nesta sexta-feira, o América-MG anunciou a contratação por empréstimo, junto ao Athletic, do meio-campista Wallisson até o dia 30 de novembro deste ano, com opção de compra até o final do vínculo. O atleta chega ao Coelho após servir o Athletic no Campeonato Mineiro.

No currículo, Wallisson também soma passagens por outros clubes, como União Luziense, onde foi revelado, Democrata-GV, Volta redonda, Ponte Preta, Cruzeiro e Moreirense, de Portugal.

O América-MG estreia na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz. A partida será realizada no dia 19, 20 ou 21 de abril.

Ficha técnica

Nome: Wallisson Luiz Alves Máximo



Data de Nascimento: 23/09/1997



Origem: Central de Minas (MG)



Posição: Meio-campista

Clubes



2015 - União Luziense



2015 a 2016 - Holanda-AM



2017 - Democrata-GV



2018 - Ponte Nova



2019 a 2021 - Volta Redonda



2022 - Ponte Preta



2023 - Cruzeiro



2023 - Moreirense



2024 - Athletic



2024 - AMÉRICA