Agente de Endrick revela bastidores da ida do atacante ao Real Madrid e cutuca Chelsea

Nesta sexta-feira, o agente de Endrick, Frederico Pena, revelou alguns detalhes dos bastidores da ida do atacante do Palmeiras ao Real Madrid. Além disso, deu uma alfinetada no Chelsea. O clube inglês tinha negociações avançadas com o jovem e desistiu da contratação por conta dos altos valores.

O empresário citou a transferência de Neymar ao Barcelona como um dos motivos que fizeram a equipe merengue fechar com Endrick e Vinicius Júnior.

"Acho que o Real decidiu que nunca perderia outro talento como Vini ou Endrick depois que Neymar se mudou para o Barcelona. Talvez seja uma lição para o Chelsea, porque eles estavam na frente no início", disse em entrevista ao jornal inglês The Telegraph.

Pena contou alguns detalhes do fracasso da negociação entre Chelsea e Palmeiras por Endrick.

"Os pais do menino visitaram Cobham (centro de treinamento do Chelsea) e ficaram impressionados, mas o Chelsea ficou preocupado com o preço e então, quando o Real entrou e se preparou para pagar o que o Palmeiras queria, tornou-se quase impossível para eles", relatou.

O agente também revelou que o clube espanhol era um grande sonho do pai de Endrick e que a transferência para o Real Madrid teve a ajuda de outro jogador brasileiro.

"Tudo o que seu pai queria para ele era ser jogador de futebol e jogar no Real Madrid, então isso foi muito importante para ele", disse Pena. "Vini também pôde falar com ele e lhe contar sobre suas próprias experiências e oferecer algumas garantias."

Endrick foi convocado para os amistosos da Seleção Brasileira contra Inglaterra e Espanha. O confronto com a equipe nacional de seu futuro companheiro Jude Bellingham será neste sábado, às 16h (de Brasília), em Wembley.

"É um grande momento para ele, com certeza", disse Pena. "Ele já jogou no Maracanã pela seleção brasileira, ele conhece Wembley e sabe o que significaria jogar lá."

TÁ CHEGANDO A HORA! ? A Seleção Brasileira fez o último treino no CT do Arsenal, em Londres. Amanhã, o treinamento será em Wembley, palco da partida de sábado contra a Inglaterra, no sábado (23)! ?? ??????? ?: Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/N95fDFVpdu ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 22, 2024

Endrick também fará sua estreia no Santiago Bernabéu na próxima terça-feira, às 17h30 (de Brasília), contra os espanhóis, e os torcedores do Real Madrid terão a oportunidade de ver de perto pela primeira vez uma das grandes joias do clube.

"Depois há o Bernabéu, que será em breve a sua casa. Aos 17 anos, não existe nada melhor do que isso", finalizou Pena.