Abel Ferreira tem o maior aproveitamento no Paulista entre os técnicos semifinalistas

O Palmeiras é um dos semifinalistas do Campeonato Paulista de 2024. O time comandado por Abel Ferreira enfrenta o Novorizontino, nessa fase, e defende sua invencibilidade no Estadual. Entre os quatro treinadores das equipes que estão na semifinal, o português é o que detém maior aproveitamento na competição, com 73%.

Além disso, é o técnico com trabalho mais longevo dessa fase do Paulistão. Os dois portugueses - Abel Ferreira e Pedro Caixinha - são os únicos que comandaram apenas uma equipe no torneio: Palmeiras e Red Bull Bragantino, respectivamente.

Abel Ferreira disputa seu quarto Campeonato Paulista desde que chegou ao Palmeiras em outubro de 2020. Contando todas essas edições, o clube tem 58 jogos, com 38 vitórias, 14 empates e seis derrotas. O treinador chegou a todas finais de Estadual que disputou: ganhou duas (2022 e 2023) e perdeu outra (2021). Apenas nessa temporada, o Palmeiras teve nove vitórias e quatro empates.

Depois de Abel, está Fábio Carille, técnico do Santos, que tem 60% de aproveitamento. Além do Peixe, esteve à frente de Grêmio Barueri e Corinthians. Ao todo, ele soma 73 jogos, 38 vitórias, 18 empates e 17 derrotas. Nesse ano, junto da equipe da Baixada Santista, teve oito vitórias, dois empates e três derrotas. O treinador, que tem três títulos de Paulistão, todos pelo Timão, está em sua segunda passagem pelo Peixe, que começou no início deste ano.

O detentor do terceiro melhor aproveitamento é Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, com 59% de aproveitamento. Desde 2023, na equipe de Bragança Paulista, tem 27 jogos no Estadual, com 14 vitórias, seis empates e sete derrotas. Caixinha ainda busca seu primeiro Paulistão. Nessa edição do campeonato, o Massa Bruta teve sete vitórias, três empates e três derrotas.

Por fim, atualmente no Novorizontino, o técnico Eduardo Baptista tem 54% de aproveitamento. Em 62 jogos, somando Ponte Preta, Mirassol e Novorizontino, tem 28 vitórias, 18 empates e 16 derrotas. Nesse ano, no comando do Tigre, Baptista orientou a equipe em seis vitórias, cinco empates e duas derrotas.

O Palmeiras enfrenta o Novorizontino, na próxima quinta-feira, dia 28 de março, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. A outra vaga na final será decidida entre Santos x Red Bull Bragantino, em jogo que acontece na quarta-feira, às 20h30, na Neo Química Arena.