Vasco demite diretor Alexandre Mattos

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Vasco demitiu o diretor de futebol, Alexandre Mattos. A diretoria da SAF estava insatisfeita com seu comportamento nos bastidores.

O que aconteceu

A relação entre Mattos e a 777 Partners teve ruídos desde o início. O perfil enérgico do dirigente entrou em conflito com todo o processo burocrático que a empresa norte-americana adota na administração de seus clubes.

A convivência do diretor de futebol com a comissão técnica de Ramón Díaz também sofreu desgastes recentes. As partes não chegaram a um denominador comum em alguns casos envolvendo reforços ou possível contratações.

O estopim foram prints de conversas de Mattos que vazaram nas redes sociais. Neles, o dirigente expôs alguns bastidores envolvendo negociações e a relação com a 777 Partners.

Alexandre Mattos admitiu que os prints vazados foram o estopim. O dirigente, porém, deixou claro que não estava alinhado com o perfil da 777 Partners.

Fui chamado para conversar, a direção disse que não estava satisfeita com o que estava acontecendo, principalmente com os vazamentos de informações. Argumentei que não tinha razão para isso e pedi para que me deixassem trabalhar. A demissão se deu por incompatibilidade de trabalho, pois eu discordo com os métodos da SAF

Alexandre Mattos, ao canal "Atenção Vascaínos"

Coletiva convocada às pressas

O Vasco convocou uma entrevista coletiva às pressas para hoje (21), às 16h30, com o CEO, Lúcio Barbosa. O convite foi feito no grupo da imprensa às 14h37 e pegou a todos de surpresa. A Vasco TV transmitirá ao vivo.

A entrevista acontecerá em um hotel no bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela acontecerá em formato híbrido, já que alguns jornalistas não poderão chegar a tempo e enviarão suas perguntas de maneira online. A prefeitura tem informado a população que a partir das 18h desta quinta-feira a cidade entrará em "nível de risco muito alto" por contas das previsões de temporal.