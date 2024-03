'É um soco no direito penal': Andrei Kampff critica soltura de Daniel Alves

Advogado e colunista do UOL, Andrei Kampff qualificou no De Primeira a soltura de Daniel Alves mediante pagamento de fiança como um "soco no direito penal". Na avaliação dele, a decisão da Justiça da Espanha passa à sociedade uma mensagem de impunidade.

Isso está gerando uma grande interrogação para todos que interpretam a lei e a interpretam a partir de princípios. É o estranho caso de alguém que não foi condenado e estava preso e que quando condenado tem a possibilidade de ser solto. O Direito precisa caminhar e conversar com a sociedade, isso passa uma imagem de impunidade e aquilo que foi comemorado como uma grande vitórias dos direitos humanos, da proteção à mulher, de igualdade, que foi a sentença do Daniel Alves, passou a ser criticado publicamente por todos contra Justiça espanhola, não só na Espanha como no mundo. Foi um atentado, um soco no direito penal, nos direitos humanos universalmente protegidos. Andrei Kampff

Assista ao De Primeira na íntegra