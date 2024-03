'Tudo o que envolve a seleção brasileira hoje dá nojo', detona Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou no UOL News Esporte que tudo que cerca a seleção brasileira hoje lhe dá asco. Ele comentou os casos Robinho e Daniel Alves e destacou que a condenação de ambos por estupro é um golpe duro na idolatria pelos jogadores brasileiros.

'É um soco no estômago da idolatria pelos jogadores': "A presença do Neymar nessa história da fiança do Daniel Alves é um soco no estômago de toda a questão da idolatria em relação a jogadores no futebol brasileiro e talvez mundial. É uma prática comum, lamentavelmente, de uma brodagem entre esses caras que me dá nojo, dá vontade de vomitar. Prática comum que começa a ser combatida, se ainda tímida, mas de forma irrevogável. Esse tipo de prática nojenta e bizarra não vai ser mais aceita".

'Tudo o que envolve a seleção brasileira hoje dá nojo': "É curioso que todos esses caras, Robinho, Neymar, Daniel Alves, eram ícones da seleção brasileira de futebol, que vive uma crise técnica, mas é mais que técnica, ela é uma crise moral, uma crise total, a associação da seleção brasileira com outras coisas, é um desastre. E porque não tem jogadores que atuam no Brasil que as pessoas perderam o interesse? Não, é porque isso aí não nos representa, isso é um lixo, isso dá nojo, tudo o que envolve a seleção brasileira hoje dá nojo. A CBF, todos os poderes e os jogadores que defendem a seleção brasileira.

'Esses caras dão nojo': "O Daniel Alves era para o Tite o exemplo a ser seguido, o Neymar é o cara de todos, o Robinho era antes do Neymar, era o tutor do Neymar lá atrás. Esses caras dão nojo, e a seleção brasileira dá nojo. Essa é uma parte esportiva, futebolística, desse esgoto que a gente está vendo dia após dia. Eu quero distância desses caras, portanto eu quero distância da seleção brasileira de futebol".

Confira o UOL News Esporte na íntegra