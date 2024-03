Troca com Botafogo não avança, e Gustavo Mosquito permanece no Corinthians

O Corinthians entrou em contato com o Botafogo e demonstrou interesse no volante Danilo Barbosa. O Glorioso, por sua vez, sinalizou que gostaria de contar com o ponta Gustavo Mosquito. O negócio, no entanto, não deve ocorrer.

O Corinthians buscou informações sobre Danilo Barbosa e propôs uma troca entre atletas. O clube, então, enviou ao Botafogo uma lista com nomes de jogadores que poderiam ser incluídos no acordo.

O Glorioso, por sua vez, demonstrou interesse em contar com Gustavo Mosquito. O problema é que ele não estava na lista que o Corinthians havia enviado ao Fogão.

A reportagem apurou que o Timão não tem interesse em liberar o ponta, muito menos por empréstimo, como foi sinalizado.

Gustavo Mosquito participou de 12 partidas do Corinthians nesta temporada, mas iniciou como titular em apenas duas delas.

Com as boas atuações recentes de Wesley e de Romero, além da chegada de Pedro Henrique, o atacante saiu de cena e viu os concorrentes o ultrapassarem na disputa por espaço na equipe. Em 2024, ele não fez nenhum gol e acumula somente uma assistência, concedida no clássico diante do Palmeiras, na Arena Barueri.

Mesmo com esse cenário, o jogador é visto como peça importante no elenco e está nos planos da comissão técnica chefiada por António Oliveira.

Seu vínculo com o clube do Parque São Jorge foi renovado recentemente até junho de 2026.

Já Danilo Barbosa, ex-jogador do Palmeiras, chegou ao Botafogo em 2022. Neste ano, ele soma 11 partidas pelo time carioca, nove como titular.