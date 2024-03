Treino do Corinthians: Coronado avança em recuperação de lesão e Fausto faz trabalhos específicos

O elenco do Corinthians trabalhou em dois períodos nesta quinta-feira, dando sequência à preparação para o jogo-treino contra o Santos, que será disputado amanhã. Além disso, o grupo intensifica os treinamentos para o retorno dos jogos oficiais, programado para dia 2 de abril, contra o Racing-URU, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O meia Igor Coronado segue avançando em sua recuperação de lesão muscular na coxa direita. O atleta, que se machucou logo em sua estreia diante do Santo André, se encontra no período de transição, o último estágio antes de trabalhar integralmente com os companheiros.

Já o volante Fausto Vera, em recuperação de dores no pé, foi para o campo no período da manhã para um trabalho específico com a preparação física. Já durante a tarde, o argentino ficou na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava.

Os jogadores permanecem concentrados hoje. Amanhã, o Corinthians treina no CT no período da manhã e à tarde, na Vila Belmiro, disputa jogo-treino diante do Santos. Após a atividade, retornam às dependências do clube para o último dia de concentração nesta semana.

Veja como foi o treino

Pela manhã, os atletas foram separados em grupos para um treinamento de força na academia. No campo 1, a comissão organizou um trabalho de perde pressiona em campo reduzido, enquanto os goleiros realizaram treinos específico da posição no campo ao lado.

No período da tarde, após uma ativação física e o aquecimento no gramado, o técnico António Oliveira promoveu treinos tático e de bolas paradas.