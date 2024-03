Son marca, mas Coreia do Sul fica no empate com a Tailândia pelas Eliminatórias Asiáticas

Na manhã desta quinta-feira, Coreia do Sul e Tailândia se enfrentaram no Seoul World Cup Stadium, em duelo da terceira rodada do Grupo C das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. Com gols de Son, para os mandantes, e Mueanta, para os visitantes, o confronto terminou empatado em 1 a 1.

Com o resultado, a Coreia do Sul continua na liderança do seu grupo, chegando aos sete pontos. Já os tailandeses seguem em segundo lugar, com quatro tentos, mas podem ser ultrapassados, caso a China vença a seleção de Singapura.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 9h30 (de Brasília), também pelas Eliminatórias Asiáticas. No entanto, desta vez, o jogo será no Rajamangala Stadium, na Tailândia.

A estrela da Coreia do Sul, Heung-Min Son, foi quem abriu o placar, aos 41 minutos da primeira etapa. Lee Jae-sung recebeu pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para trás. O jogador do Tottenham chegou batendo cruzado, de primeira, para o fundo do gol.

A resposta da Tailândia veio aos 15 minutos da etapa complementar, quando após boa troca de passes entre a equipe, Mickelson, pela direita, finalizou sem direção ao gol. Apesar disso, Suphanat Mueanta apareceu no meio do caminho para desviar e completar para as redes.

Japão x Coreia do Norte

No Estádio Nacional do Japão, Japão e Coreia do Norte se enfrentaram pelo Grupo B das Eliminatórias Asiáticas. Ao Tanaka anotou o único gol da equipe japonesa, logo aos dois minutos do primeiro tempo. Wataru Endo, jogador que vem sento titular do Liverpool na atual temporada, começou no banco, mas foi acionado no decorrer do jogo. Takefusa Kubo, destaque da Real Sociedad, ficou a partida toda como opção na reserva.

Austrália x Líbano

A Austrália recebeu o Líbano no CommBank Stadium e se deu melhor, ao vencer a partida do Grupo I por 2 a 0. Os gols foram marcados por Keanu Baccus, aos cinco minutos do primeiro tempo, e Kye Rowles, aos nove da segunda etapa.

Os australianos lidera o Grupo I das Eliminatórias Asiáticas com folga, somando nove pontos, sete a mais que o vice-líder, o Líbano. Palestina e Bangladesh são os outros integrantes da chave.