Senna 64 anos: veja imagens de como Ayrton estaria nos dias de hoje

Do UOL, em São Paulo

Um dos maiores ídolos da história do esporte brasileiro, Ayrton Senna completaria 64 anos nesta quinta-feira (21). A aparência do rosto do piloto nos dias atuais ganhou diferentes versões em inteligência artificial.

O que aconteceu

A simulação foi feita pelo influenciador Jéferfon Menezes, em 2023, utilizando uma plataforma de IA (veja o resultado abaixo).

Outra versão. O perfil Nós e Conexões também publicou uma outra imagem do piloto com cabelos totalmente brancos.

Em alta no Trends. O nome de Ayrton Senna esteve entre os assuntos mais buscados no Google nesta quinta-feira.

Como estaria Senna nos dias de hoje

O Senna tinha um olhar muito triste, né? Inclusive todas as gerações saíram assim pic.twitter.com/nMla0JNsaG -- Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) March 17, 2023

Minha versão é essa... pic.twitter.com/iRERNA1QlC -- Nós e Conexões (@noseconexoes) March 17, 2023

Quase três décadas sem Senna

Títulos na F1. Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de março de 1960. O piloto conquistou três vezes o título da Fórmula 1 (1988, 1990 e 1991) e suas marcas e números são lembrados até hoje.

Quase três décadas sem o ídolo. O piloto morreu em 1º de maio de 1994, aos 34 anos, após sofrer um acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália. Ele bateu na curva chamada Tamburello. Ayrton ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Referência para Hamilton. Senna é uma das maiores inspirações para o britânico. Lewis escreveu uma mensagem especial de parabéns para o ídolo: "Parabéns Ayrton. My hero, always."