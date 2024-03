Seleção alemã fecha com a Nike e deixará de vestir Adidas após mais de 70 anos

A Federação Alemã de Futebol anunciou, nesta quinta-feira (21), a troca de seu fornecedor de material esportivo. A partir de 2027, as seleções da Alemanha passarão a vestir Nike, encerrando uma parceria de mais de 70 anos com a adidas.

Inicialmente o contrato com a marca norte-americana vai até 2034 e englobará todas as categorias da seleção alemã.

"Estamos ansiosos por trabalhar com a Nike e pela confiança depositada em nós. A futura parceria nos permitirá continuar a realizar tarefas importantes na próxima década, buscando desenvolvimento abrangente do futebol na Alemanha", disse o presidente da federação Bernd Neuendorf no anúncio oficial.

A troca de patrocinador marca o fim da parceira entra a Alemanha e a Adidas. A marca alemã fornecia materiais esportivos para o time nacional desde 1954.

Os alemães usaram os uniformes da Adidas em todas as suas quatro conquistas da Copa do Mundo.

Bernd Neuendorf comentou sobre o acordo com a antiga fornecedora. "Mas, uma coisa também é clara: até dezembro de 2026 faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para alcançar o sucesso partilhado com o nosso parceiro atual e de longa data, a adidas, a quem o futebol alemão deve muito há mais de sete décadas."

A marca das três listras ainda vai vestir os tetracampeões do mundo na Eurocopa de 2024 e na Copa do Mundo de 2026.

A Alemanha vai realizar dois amistosos nesta data Fifa. O primeiro é contra a França neste sábado (23), às 17h (de Brasília) e depois encara a Holanda, às 16h45, na próxima terça-feira (26).