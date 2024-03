São Paulo tem duas semanas de preparação antes de estreia na Libertadores

Eliminado precocemente no Campeonato Paulista, o São Paulo tem agora duas semanas para se preparar para a estreia na Copa Libertadores. Cabeça de chave do grupo B, o Tricolor encara o Talleres, da Argentina, no dia 4 de abril (quinta-feira), às 21h (de Brasília), em Córdoba.

O São Paulo caiu nas quartas de finais do Paulistão no último domingo. A equipe perdeu para o Novorizontino, nos pênaltis, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal, em jogo que ocorreu no MorumBIS.

Com isso, o São Paulo não entra mais em campo no mês de março, e o técnico Thiago Carpini possui duas semanas livres para preparar o elenco são-paulino para a estreia na Libertadores.

? Nossos jogos pela @LibertadoresBR! As duas primeiras rodadas da fase de grupos estão próximas: ?? Talleres-ARG x São Paulo

?? 04/04 (quinta), 21h

?? Mario Alberto Kempes ?? São Paulo x Cobresal-CHI

?? 10/04 (quarta), 21h30

O Tricolor Paulista busca a revanche contra o Talleres. Em 2019, o São Paulo foi eliminado, pela primeira vez em sua história, na fase preliminar da competição pelo time argentino, que venceu o jog0 de ida na Argentina por 2 a 0. As equipes empataram sem gols na partida da volta.

Além do Talleres, Barcelona, do Equador, e Cobresal, do Chile, são os outros clubes que pertencem ao grupo do Tricolor.

O primeiro jogo do São Paulo no MorumBIS ocorre no dia 10 de abril (quarta-feira), contra o Cobresal, às 21h30 (de Brasília).