São Paulo dá continuidade à preparação para primeiro jogo na Libertadores

Na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo deu continuidade à preparação para a estreia na Copa Libertadores. O Tricolor Paulista encara o Talleres, no dia 4 de abril (quinta-feira), em Córdoba, na Argentina.

O técnico Thiago Carpini e sua comissão técnica comandaram as atividades de hoje. Os jogadores inicialmente realizaram um trabalho de mobilidade com a preparação física. Após isso, o treinador separou o elenco em dois grupos: zagueiros e laterais fizeram trabalhos defensivos, enquanto os demais trabalharam as finalizações e construções de jogadas.

Quinta-feira de treino no CT da Barra Funda.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/6MOhilNfTf ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 21, 2024

A comissão técnica utilizou os conceitos trabalhados anteriormente no restante do treino. Os atletas simularam situações de ataque contra defesa e depois realizaram um coletivo em apenas uma metade do gramado.

Este último exercício contou com a presença do meia Rodrigo Nestor, que está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho. O herói do título da Copa do Brasil, que não entra em campo desde novembro de 2023, foi utilizado como um curinga nesta atividade.

O São Paulo volta aos trabalhos na manhã desta sexta-feira, também no CT da Barra Funda, onde a equipe realiza a intertemporada até a estreia na Libertadores.