São Paulo ainda deve reforçar seu elenco para 2024? Vote!

O São Paulo vem reforçando seu elenco para 2024 desde a temporada passada. O Tricolor Paulista já anunciou, até o momento, a chegada dos atacantes Erick, Ferreirinha e André Silva, dos volantes Luiz Gustavo e Damián Bobadilla, e do zagueiro Sabino. Contudo, o plantel são-paulino ainda carece de jogadores em determinados setores.

A diretoria tricolor priorizou reforçar o ataque da equipe para a temporada atual. Os pontas Erick e Ferreirinha foram contratados, além do centroavante André Silva, que chega, inicialmente, como reserva de Calleri.

As laterais são os setores mais carentes do São Paulo. Do lado direito, a equipe conta com Rafinha, Igor Vinícius, Moreira e Igor Felisberto. O lado esquerdo é o grande problema, uma vez que o clube possui apenas Wellington e Patrick Lanza para exercerem a função.

Caio paulista, lateral-esquerdo titular em 2023, foi negociado com o Palmeiras, o que deixou uma lacuna no setor. No entanto, o São Paulo ainda não se movimentou em busca de um atleta para preencher o vazio deixado por Caio.

Além do problema na lateral-esquerda, o São Paulo também tem que lidar com as ausências por convocações para seleções e, eventualmente, por lesões - que tem ocorrido com frequência em 2024. Sendo assim, a diretoria ainda deve ir ao mercado em busca de mais reforços?