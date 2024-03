Santos perdeu para todos os clubes restantes no Paulistão e tenta dar o troco

O Santos busca encerrar um longo jejum sem títulos. Para isso, o clube terá que superar alguns fantasmas da atual edição do Campeonato Paulista. Isso porque restaram na competição apenas times que o Peixe perdeu neste ano.

Além do Alvinegro Praiano, estão nas semifinais: Red Bull Bragantino, Palmeiras e Novorizontino.

O rival da equipe do técnico Fábio Carille na semifinal será o Massa Bruta. Na primeira fase, o time de Bragança Paulista venceu o clube da Baixada por 1 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid. Agora, o confronto será com mando santista.

Do outro lado da chave, o Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1, logo no começo do Paulistão, no Allianz Parque. O Novorizontino aplicou o mesmo placar, mas na Vila Belmiro.

"Perdemos no campeonato para esses três times. Vamos pra revanche. Que gostoso participar desse momento no Santos", disse Carille após a vitória nos pênaltis sobre a Portuguesa, no último domingo.

O último título do Alvinegro Praiano foi o Campeonato Paulista de 2016, quando o torneio ainda tinha 20 times. Ou seja, desde que passou a ter 16 equipes, em 2017, o clube nunca mais conquistou o caneco.

