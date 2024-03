Santos faz trabalho tático e de pênaltis na véspera de jogo-treino com o Corinthians

Nesta quinta-feira, o Santos deu sequência à preparação para a semifinal do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. O técnico Fábio Carille comandou uma atividade tática e um trabalho de pênaltis no CT Rei Pelé, um dia antes do jogo-treino contra o Corinthians.

O duelo amistoso está agendado para esta sexta-feira, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, sem a presença da torcida ou da imprensa. A partida servirá como preparação do Peixe para a fase final do Paulistão.

Nesta manhã, véspera do jogo-treino, Carille contou com o desfalque de alguns jogadores. Os venezuelanos Rincón e Otero, além do boliviano Miguelito, estão servindo suas seleções e não treinarão com o grupo nos próximos dias.

O último compromisso da Venezuela na Data Fifa é dia 24, ou seja, Rincón e Otero retornarão a tempo para as semis do Estadual. Miguelito também ficará à disposição, já que a Bolívia joga pela última vez no dia 25.

Otero, inclusive, é desfalque certo no Santos para a partida contra o Bragantino. Ele foi expulso diante da Portuguesa e terá que cumprir suspensão. Já o meia Giuliano, que retornou nas quartas de final, pode até começar como titular a depender de sua evolução física.

O lateral Aderlan, por sua vez, é dúvida. Ele desfalcou o time no último jogo por um incômodo na região posterior da coxa esquerda. O atleta será avaliado diariamente para saber se reúne condições para a semifinal.

Após o jogo-treino com o Corinthians, na sexta, o Santos folga no sábado e volta a treinar domingo, segunda e terça-feira. O duelo contra o Bragantino está marcado para quarta que vem, às 20h30 (de Brasília), na Neo Quimica Arena, em Itaquera.