Santos divulga data das vendas e preço dos ingressos para semi do Paulista na Neo Química Arena

O Santos informou que a venda de ingressos para a semifinal do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, será aberta na manhã desta sexta-feira. A partida está marcada para quarta que vem, a partir das 20h30 (de Brasília), e vale uma vaga na grande final.

A comercialização das entradas será realizada de forma escalonada, conforme as prioridades do programa Sócio Rei. Os associados que adquirirem bilhetes só poderão acessar o estádio mediante a apresentação do e-ticket. As carteiras de sócio não serão válidas.

A venda ocorrerá de maneira online. Os associados podem garantir seus ingressos através do site do Socio Rei. Já os torcedores comuns, por meio da plataforma Futebol Card.

Os donos de camarotes e cadeiras cativas terão prioridade na compra. A comercialização para eles abrirá ao meio-dia desta sexta-feira. Após passar por cada plano, a venda para o público geral começa às 12h de sábado e se estende até quarta-feira às 21h15, ou até esgotarem os ingressos.

Os valores das entradas subiram em relação aos últimos jogos. Como o Santos terá que arcar com o aluguel e o custo operacional da Neo Química Arena, o clube decidiu aumentar o preço. A entrada mais barata vai custar R$ 100. Já a mais cara, R$ 240. Os torcedores que foram ao estádio com a camisa do Peixe pagarão meia.

O time da Baixada Santista terá direito a cerca de 45 mil lugares no estádio em Itaquera, enquanto um pouco mais de duas mil cadeiras serão reservadas à torcida do Bragantino. A renda da partida será dividida entre as equipes.

Veja, abaixo, os valores dos ingressos por setor:

Preço dos ingressos para Santos x Bragantino, pela semifinal do Paulistão (Foto: Reprodução)