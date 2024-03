Rogério Ceni faz comparação entre os dois primeiros clássicos do Bahia no ano

Após perder o primeiro clássico contra o Vitória em 2024, o Bahia conseguiu a revanche na noite da última quarta-feira, ao vencer o rival na Arena Fonte Nova por 2 a 1. O treinador Rogério Ceni fez um comparativo entre os dois jogos.

"Estávamos mais cansados [no primeiro jogo]. Tínhamos perdido para o River. Naquele dia, saíram Caio Alexandre e Everton. [Desde então] Caio melhorou muito de posicionamento, o que tem protegido melhor a defesa. O que foi diferente foi o resultado. Até pelo peso do nosso torcedor, com 48 mil pessoas empurrando. O resultado final interfere nas análises. Jogamos o mesmo jogo e o Vitória também", disse o treinador.

Cauly e Everton Ribeiro, que não treinaram com o grupo na terça-feira por conta de sintomas gripais, fizeram um esforço para estarem em campo, o que foi reconhecido por Rogério Ceni.

"Tivemos situações difíceis essa semana. Cauly e Everton estavam bastante debilitados e ficaram bem mal. Temos que agradecer a eles pelo esforço. Eles tiverem que ficar até o final devido às substituições. São duas peças fundamentais", afirmou.

O próximo compromisso do Bahia está marcado para o próximo domingo, contra o Maranhão, pela Copa do Nordeste. A bola rola às 16h (de Brasília) na Arena Fonte Nova. O clube é o líder disparado do Grupo B da competição nordestina, com 15 pontos, sete a mais que o segundo colocado.