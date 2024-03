Robinho: quando e onde o ex-jogador será preso?

Após a decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Robinho pode ser preso a qualquer momento e receber um oficial de Justiça em sua casa, na cidade de Santos, litoral de São Paulo, com o mandado de prisão para cumprimento da pena por estupro coletivo cometido na Itália.

O que aconteceu

Por 9 votos a 2, o STJ decidiu que Robinho deve cumprir pena de nove anos de prisão no Brasil pelo crime de estupro coletivo. O ex-jogador se encontra em sua casa, na cidade de Santos.

A decisão também foi pela prisão imediata do brasileiro, com prazo de 48 horas para a execução do mandado. A Justiça Federal de Santos será a responsável por cumprir a ordem do STJ.

A expectativa é que Robinho receba o mandado de prisão em sua casa, em Santos. A defesa do brasileiro tem o direito de recorrer ao STF (Superior Tribunal Federal) e pedir um habeas corpus.

O advogado de Robinho, José Eduardo Alckmin, afirmou que o ex-jogador está à disposição da Justiça e não vai se opor à prisão. "Se chegar lá o oficial de Justiça, ele vai acompanhar. Ele não vai se opor à execução, com certeza", disse Alckmin.

Robinho já estava no Brasil quando recebeu a condenação em última instância da Justiça italiana. O pedido da Itália para cumprimento da pena no Brasil se deve à política brasileira de não extraditar os seus cidadãos.

Mais sobre o caso

O podcast UOL Esporte Histórias - Os Grampos de Robinho trouxe áudios inéditos usados pela Justiça italiana para condenar Robinho e Ricardo Falco pelo estupro.

