Robinho é preso pela Polícia Federal em Santos para cumprir pena por estupro

O ex-jogador Robinho foi preso pela Polícia Federal na noite desta quinta-feira, em Santos. A detenção acontece após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) homologar a sentença italiana e decidir que o ex-atleta cumpra no Brasil a pena de nove anos por estupro coletivo contra uma mulher albanesa, em regime fechado.

Mais cedo, o STJ solicitou à Justiça Federal de Santos a expedição do mandado de prisão ao ex-atacante. A ordem foi cumprida, e a Polícia Federal se dirigiu à casa de Robinho para prendê-lo, o que aconteceu por volta das 19h da noite (de Brasília).

Agora, Robinho será levado à sede de Polícia Federal, passará por exames de corpo de delito e será submetido a uma audiência de custódia. Posteriormente, o ex-jogador será encaminhado a uma penitenciária, ainda não definida.

Após a decisão do STJ, a defesa do ex-jogador, liderada por José Eduardo Alckmin, entrou com um pedido de habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal). O pedido, entretanto, foi negado pelo ministro Luiz Fux. Embora o STJ tenha homologado a sentença da Itália, ainda cabe recurso.

Relembre o caso Robinho

Robinho foi condenado pela nona sessão da corte de Milão a nove anos de prisão em 2017 por estupro coletivo contra uma jovem albanesa, cometido em janeiro de 2013, na boate Sio Café, quando o ex-jogador atuava pelo Milan.

Além de Robinho, Ricardo Falco também foi condenado em última instância aos mesmos nove anos de prisão, mas já havia deixado a Itália na época do julgamento e não pôde ser preso no Brasil. A Justiça italiana solicitou a extradição, negada, e agora pede para que ele cumpra a pena seu país.

Além dois dois, Fabio Cassis Galan, Clayton Florêncio dos Santos, Alexsandro da Silva e Rudney Gomes, mais quatro amigos de Robinho, também foram denunciados, mas como eles não estavam na Itália durante as investigações, não foram processados.

Não foi encontrado DNA de Robinho após exames realizados na vítima, mas o ex-atacante admitiu que houve relação sexual com ela, sem outros envolvidos, de maneira consensual. A perícia, entretanto, identificou a presença de sêmen de Ricardo Falco nas roupas da mulher albanesa.

Em 2020, Robinho chegou a ser contratado pelo Santos, mas devido à forte repercussão do caso, seu vínculo acabou sendo suspenso pelo clube. No mesmo ano, o ge teve acesso de áudios do ex-atleta e seus amigos fazendo pouco caso da vítima. A divulgação dos arquivos, inclusive, foram determinantes para que o Peixe rompesse com o ex-jogador de 40 anos.

Recentemente, o ex-jogador concedeu entrevista à Record TV e jurou inocência. Ele voltou atrás e alegou não ter tido relações sexuais com a mulher, contradizendo o que foi dito por ele mesmo nas escutas policiais que foram colocadas em seu carro. Ele chegou a falar em racismo e disse que, se o caso fosse com um branco ou italiano, teria prosseguido de outra maneira.