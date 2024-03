Amigo de Robinho, Ricardo Falco também pode ser preso no Brasil?

Ricardo Falco, amigo de Robinho e que foi condenado junto com o ex-jogador na Justiça italiana por um estupro coletivo em 2013, pode ter o mesmo destino do atleta e cumprir a pena no Brasil.

Processo deve demorar mais

O pedido de homologação da transferência de Ricardo Falco está em outra fase. Enquanto Robinho já foi julgado e teve o pedido de prisão no Brasil aceito pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) ontem (20), o amigo do ex-jogador não tem data para ser julgado.

O processo ainda aguarda um pronunciamento do governo italiano e poderá ter manifestação tanto da defesa quanto do Ministério Público Federal. Sendo assim, ainda não cabe ao STJ julgar qualquer pedido de transferência de pena.

Falco tentou "interferir" no julgamento de Robinho. Ele e sua defesa entraram com um pedido para que a sessão do STJ para julgar o ex-jogador fosse adiada para que os dois casos fossem analisados juntos.

A tentativa foi em vão e terminou em multa. Falco recebeu uma multa de um salário mínimo pelo pedido já que o STJ avaliou que ele teve o "objetivo tumultuar o andamento dos processos".

O caso

Robinho e mais cinco amigos foram denunciados por estupro por uma mulher albanesa. O caso aconteceu no dia 22 de janeiro de 2013, na boate Sio Cafe, em Milão, na Itália. Até hoje, apenas ele e Ricardo Falco foram condenados.

Os outros quatro amigos de Robinho não foram condenados. Como todos já haviam deixado a Itália durante as investigações, eles não foram localizados pela Justiça para serem notificados para a audiência preliminar que aconteceu em 31 de março de 2016. Assim, o juiz resolveu separar os casos

Em 2014, Robinho admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima, mas negou violência sexual. Ele reforçou o discurso em 2020, em entrevista ao UOL.

Ainda em 2020, quando já havia sido condenado em primeira instância, ele acertou seu retorno ao Santos. O Peixe, no entanto, suspendeu o contrato com o atacante dias depois por causa da pressão da torcida e da imprensa pelo caso.

Em 2022, Robinho foi condenado na terceira e última instância da Justiça italiana a nove anos de prisão. Entretanto, ele nunca foi preso por já estar no Brasil, que não extradita seus cidadãos. Sendo assim, a Itália pediu para que o Brasil julgasse a possibilidade de o ex-jogador cumprir a pena em solo brasileiro, o que aconteceu ontem.

O Ministério Público Federal se manifestou a favor da prisão de Robinho. O vice-procurador geral da República, Hindenburgo Chateaubriand, mencionou as gravações feitas pela Justiça italiana que levaram à condenação de Robinho. Essas gravações foram publicadas pela primeira vez no podcast UOL Esporte Histórias - Os Grampos de Robinho.

Mais sobre o caso

O podcast UOL Esporte Histórias - Os Grampos de Robinho trouxe áudios inéditos usados pela Justiça italiana para condenar Robinho e Ricardo Falco pelo estupro.

Ouça todos os episódios de UOL Esporte Histórias - Os grampos de Robinho

Você pode ouvir todos os episódios nos links abaixo.

O UOL Esporte Histórias também está disponível no YouTube do UOL Esporte, no Spotify, na Apple Podcasts e em todas as plataformas de podcast.