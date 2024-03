Raniele conta emoção com ida ao Corinthians após rodagem: 'Roí muito osso'

Do UOL, em São Paulo

O volante Raniele falou sobre o sentimento de chegar no Corinthians aos 27 anos após ter rodada o futebol nacional.

O que aconteceu

O meio-campista chegou ao clube nesta temporada e conquistou espaço rapidamente. Vindo do Cuiabá, o camisa 14 se firmou entre os titulares, só não atuou em uma partida e caiu nas graças da torcida por sua dedicação em campo.

O meio-campista brincou que "roeu bastante osso" até defender o Alvinegro paulista. Natural de Baixa Grande, na Bahia, ele começou a carreira no Fernandópolis e passou por outros nove times antes de fechar com o clube do Parque São Jorge — como Ferroviária, Taubaté, Portuguesa, Botafogo-SP e Bahia.

Raniele se definiu como 'durão', mas contou a emoção na família quando souberam que só faltava assinar o contrato. Ele participou de um bate-papo descontraído com a Corinthians TV.

Fui para bastante lugar, desde os meus 16 anos, já saí de casa bem novo. Primeiro ali no interior da Bahia, depois que vim para São Paulo, fui para vários. Roí bastante osso, estava na hora (risos).