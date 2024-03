Santos: Por que presidente contrariou vontade do time e levou semi para SP

O Santos definiu a Neo Química Arena como palco para as semifinais do Campeonato Paulista. A equipe enfrenta o RB Bragantino, quarta-feira (27), às 20h30 (de Brasília).

O que aconteceu

O presidente Marcelo Teixeira driblou a vontade da comissão e dos atletas para levar o jogo para São Paulo. O técnico Fábio Carille, em entrevista coletiva, admitiu a preferência pela Vila Belmiro.

Os jogadores puxaram a fila e pediram a decisão em casa. A diretoria, desde o início, tentou enviar o jogo das quartas do Paulista, contra a Portuguesa, para São Paulo, mas deu um passo para trás e reavaliou. No fim, bateu o martelo pela Vila Belmiro. Agora, no entanto, não cedeu.

O intuito é alcançar novamente um recorde de público, além de uma renda maior. O cartola do Peixe crê que o torcedor vai repetir a festa que realizou no MorumBis, contra o São Bernardo. Na ocasião, foram 50 mil torcedores ao estádio e uma renda de R$ 2.026.735,00.

O desempenho contra a Portuguesa, no último final de semana, também pesou para a decisão. A diretoria atendeu ao pedido do elenco e comissão, mas não se convenceu com o futebol abaixo do esperado nas quartas do Paulistão.

Já era da vontade da direção jogar na Neo Química Arena - nas quartas, mas as despesas foram um impedimento. O alto investimento fez o clube recuar.

Teixeira estreitou laços com Augusto Melo. Em conversas com o presidente do Corinthians, o papo avançou e até um jogo-treino foi combinado.

A atividade será sexta-feira, na Vila, às 17h. O rival volta a campo apenas dia 2 de abril, contra o Racing (URU), pela Sul-Americana. A atividade na Vila será válida para que António Oliveira faça testes e observações.