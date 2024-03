Palmeiras volta ao Allianz com aproveitamento positivo na Arena Barueri em 2024

Sem o Allianz Parque, a Arena Barueri foi escolhida como local dos jogos do Palmeiras como mandante. Mesmo sem ser a casa palmeirense, a equipe tem um aproveitamento positivo no estádio em 2024.

Em cinco confrontos, o Verdão venceu quatro partidas e empatou uma. As vítimas foram Ituano (2 a 0), Mirassol (3 a 1), Botafogo-SP (1 a 0) e Ponte Preta (5 a 1).

A igualdade teve um gosto amargo, já que o Palmeiras abriu 2 a 0 e cedeu o empate ao Corinthians nos instantes finais com um jogador a mais. No Allianz, o Verdão busca a terceira final seguida.

Bora pra mais uma decisão em casa! ? Tudo definido pra semifinal do @Paulistao! Nos vemos no Allianz Parque, torcida que canta e vibra!#AvantiPalestra pic.twitter.com/2mVgAChxlB ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 20, 2024

Com 31 pontos, o Palmeiras tem a melhor campanha geral, com Santos (26), RB Bragantino (24) e Novorizontino (23) completando os times restantes. Assim, não pode ser alcançado por nenhum dos semifinalistas.

