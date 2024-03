Palmeiras faz ação em treino, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down

Nesta quinta-feira, dia 21 de março, o Palmeiras promoveu uma ação especial em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Durante o treino, os jogadores realizaram as atividades com meias coloridas trocadas, cada pé com uma cor. Além disso, o clube recebeu três alunos do projeto Galera do Click, escola de fotografia pra jovens com Síndrome de Down.

De acordo com o clube, a iniciativa de usar meias coloridas trocadas é passar a mensagem de que o "diferente também é legal e divertido, além de promover o debate sobre a conscientização e a inclusão de pessoas com Síndrome de Down na sociedade".

Os integrantes do Galera do Click fotografaram o treino da equipe e produziram conteúdo para as redes sociais do Verdão. Eles também receberam conselhos e dicas do fotógrafo do Palmeiras, Fabio Menotti, e acompanharam tanto a ativação muscular no centro de excelência quanto as atividades técnicas no gramado. Todo o conteúdo feito por eles será divulgado nas redes sociais do clube ao longo do dia.

Esse foi o segundo treino do Palmeiras após a folga tripla que seguiu após a goleada por 5 a 1 sobre a Ponte Preta, pelas quartas de final do Paulistão, na Arena Barueri, no último sábado. O clube retorna às atividades na manhã desta sexta-feira, novamente na Academia de Futebol.

O Palmeiras enfrentará o Novorizontino na próxima quinta-feira, dia 28 de março. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.