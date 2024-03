Paizão ou carrasco? Zagueiro do Palmeiras revela relação de Abel com elenco

A imprensa nunca teve acesso aos treinos do Palmeiras na era Abel Ferreira, e o técnico deu raríssimas entrevistas desde que chegou ao Brasil. Em entrevista ao UOL, o zagueiro Murilo falou como é o trabalho do português no dia a dia e a relação que ele tem com os jogadores do Alviverde.

O que ele disse

O Abel é um paizão, é aquele pai que sempre quer o melhor do filho. Às vezes você acha que pai é só dar carinho, é só falar coisas boas, mas não. Ele é aquele pai excelente que vai te mostrar o caminho, o que tem que fazer e da melhor forma. Ele sempre fala que quer o nosso perfeito, e ele busca muito isso. Por isso que eu gosto muito dele, eu também tenho esse pensamento de querer trabalhar, de lutar e de querer conseguir conquistar os títulos, os jogos e os nossos objetivos pessoais. Então ele vem buscando muito isso da gente, ele vem falando muito com a gente sobre isso, de querer aumentar o nosso nível, de querer buscar o nosso perfeito, então isso vem acontecendo, tanto que nos nossos jogos a gente vem crescendo muito, vem mudando a maneira de jogar e sempre mantendo o alto nível. Murilo, em entrevista ao UOL.

Murilo assumiu titularidade no Palmeiras rapidamente

Murilo comemora com Rony após marcar pelo Palmeiras diante do Botafogo no Nilton Santos Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Murilo chegou ao Palmeiras em 2022 e tinha a concorrência de Gustavo Gómez, Luan, Kuscevic e Renan. Mesmo assim, rapidamente ele virou titular do time de Abel Ferreira e se destacou por ser um zagueiro-artilheiro: em 57 jogos marcou 11 gols e deu 2 assistências, o 4º jogador do Palmeiras com mais gols naquela temporada.

O defensor de 26 anos já está na lista de maiores zagueiros-artilheiros da história do Palmeiras. Murilo tem 117 jogos e 17 gols pelo clube, e já ocupa o oitavo lugar no ranking — superando nomes históricos da equipe como Júnior Baiano e Roque Júnior.

O jogador classificou o gol da vitória no jogo histórico contra o Botafogo, no Brasileirão do ano passado, como um dos momentos mais marcantes de sua trajetória no clube. "Foi o melhor momento na minha carreira, sem dúvida. Fazer aquele gol ali, poder dar aquela virada de chave para o nosso time poder ser campeão e eu lembro desse gol todos os dias. Até porque na minha academia aqui eu coloquei um retrato, uma foto grandona que tem eu vibrando após aquele gol, então é impossível esquecer".

Murilo tem foto da comemoração do gol histórico contra o Botafogo enquadrada na academia de casa Imagem: Thyago Ribeiro/UOL

O que mais ele disse

Chegada ao Palmeiras: "Quando o meu empresário comentou comigo, eu não pensei duas vezes, eu já falei isso várias vezes, quando o Palmeiras veio atrás de mim, eu conversei com o Cícero [Souza] que hoje foi para a seleção, ele conversou comigo, eu não pensei duas vezes, a gente acertou, alinhou tudo muito rápido. Eu já estava para voltar para a Rússia ou para outro lugar que eu podia ir, mas quando ele me ligou, a gente manteve o contato ali e resolveu tudo bem rápido. Eu vim fazer aqui o exame em São Paulo e deu tudo muito certo e foi rápida demais a contratação".

Números de gols no Palmeiras: "Não esperava nunca fazer tantos gols, foram 11 naquele ano, então foi um ano muito mágico para mim, especial. O Scarpa também me ajudava muito, a gente conversava e eu sabia onde ele ia bater, eu já sabia onde a bola ia cair, isso facilita muito com um batedor do nível que ele é. Mas no ano seguinte também eu fiz gols, eu dei uma diminuída nos gols, mas foram decisivos em clássico, que para mim foi muito importante também e que esse ano possa continuar sendo assim também".

Mudança do Palmeiras com três zagueiros: "Então, como ele [Abel] falou no começo do ano, ele sabe muito bem a hora de colocar cada formação em cada jogo. Ele estuda muito, ele tem uma equipe muito profissional, então você pode perceber que ele varia muito. Cada jogo ele vai com a tática, ele vai com o pensamento, ele vai com a estratégia. Então, vários jogos que a gente foi com três zagueiros, porque ele estudou, ele achou que era a melhor forma ali, e passa uma segurança muito boa, principalmente para quem está ali atrás, sabendo que você pode dar o passo ali, você pode arriscar, sabendo que tem mais dois, que tem mais três ali, que pode fazer essa segurança, então é muito importante, mas tudo vem de um treinamento, onde vai se encaixando, vai se conhecendo e vai fluindo naturalmente".

Novos sonhos após ser convocado para a seleção: "Eu tenho para esse ano dois sonhos: quero continuar na seleção, ser convocado mais vezes, e ir para a Copa América e também buscar a Libertadores no Palmeiras. Esses são meus objetivos e meus sonhos para esse ano, eu vou trabalhar duro, firme todo dia para conseguir conquistar".

