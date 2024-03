Pai de Neymar nega nova ajuda financeira para Daniel Alves sair da prisão

Na tarde desta quinta-feira, o pai de Neymar se manifestou oficialmente sobre o envolvimento de sua família no caso de Daniel Alves. De acordo com o comunicado, ele e seu filho não contribuirão financeiramente para que o ex-lateral direito possa pagar fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) e obter liberdade provisória.

Nesta semana, o jornal espanhol La Vanguardia publicou que o pai de Neymar, homônimo do filho, depositaria a quantia necessária para que Daniel Alves pudesse, enfim, deixar a prisão, o que foi veementemente negado por ele.

O pai de Neymar vinha sendo apontado como uma possível fonte de renda e candidato a pagar a fiança de Daniel Alves, condenado por um crime de estupro em fevereiro. Nesta quarta-feira, a Justiça de Barcelona permitiu que o lateral direito obtenha liberdade provisória mediante o pagamento de fiança.

Daniel Alves tem dependido da ajuda de terceiros no que envolve dinheiro pelo fato de suas contas na Espanha estarem bloqueadas devido à ao processo pelo caso de estupro. No Brasil o ex-lateral também tem tido dificuldades para fazer movimentações bancárias devido a bloqueios por causa de uma disputa judicial com sua ex-esposa, Dinorah Santana.

Vale lembrar que o pai de Neymar já havia contribuído financeiramente com Daniel Alves em outro momento, quando o ex-jogador teve de pagar 150 mil euros (R$ 810 mil) de indenização à vítima, o que acarretou na atenuação da pena para quatro anos e meio.