Neymar canta, dança e 'vira' DJ em festa da irmã Rafaella; assista

Na festa de aniversário da irmã Rafaella Santos, Neymar se divertiu durante a celebração, cantou, dançou e ainda 'virou' DJ no evento.

O que aconteceu

Na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Rafaella organizou grande comemoração para o aniversário de 28 anos de vida. Neymar pai e Nadine Gonçalves estiveram presentes na casa de festa localizada na Barra da Tijuca.

Neymar também marcou presença e demonstrou estar super confortável na celebração. O atacante do Al Hilal chegou a cantar um pedaço do 'parabéns' para a irmã.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Neymar também dançou com a família em cima do palco e 'virou' DJ por alguns momentos. O craque segue se recuperando de cirurgia lesão no joelho.