Na prorrogação, Estados Unidos vencem Jamaica e avançam à final da Liga das Nações da Concacaf

Nesta quinta-feira, pela semifinal da Liga das Nações da Concacaf, os atuais bicampeões Estados Unidos venceram a Jamaica por 3 a 1. A partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal e, na prorrogação, Haji Wright marcou os gols da classificação. Com a vitória no AT&T Stadium, a equipe garante vaga na final da competição pela terceira vez consecutiva.

Agora, os Estados Unidos enfrentarão, na final, o vencedor do confronto entre Panamá e México. Já a Jamaica espera o perdedor deste confronto para encará-lo na disputa pelo terceiro lugar. Todas as partidas finais da competição serão disputadas, neste domingo, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas.

A Jamaica inaugurou o marcador aos 30 segundos da primeira etapa. Bobby Reid invadiu a área pela direita e cruzou para Gregory Leigh, que apareceu livre de marcação e cabeceou forte. O goleiro Turner chegou a encostar na bola, mas não impediu o gol.

O empate dos Estados Unidos aconteceu apenas nos acréscimos da segunda etapa. Em escanteio, a equipe levou muitos jogadores para a área, inclusive o goleiro Turner. Após cobrança fechada, o zagueiro jamaicano Cory Burke acabou cabeceando em direção ao seu próprio gol e marcou contra. Assim, a partida foi para a prorrogação.

Na prorrogação, aos 6 minutos do primeiro tempo, Giovanni Reyna ficou com a bola no meio de campo, avançou e tocou, em profundidade, para Haji Wright. O camisa 14, dentro da área, deslocou o goleiro Blake com uma finalização de perna esquerda.

O terceiro dos Estados Unidos saiu aos 4 minutos da segunda etapa, com a mesma dupla do último gol. Desta vez, Giovanni Reyna recuperou a posse no campo ofensivo e encontrou Haji Wright com espaço entre a marcação. O atacante, na área, errou a dominar a bola, mas conseguiu girar e finalizar no canto esquerdo.