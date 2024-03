Jorginho dá assistência, e Itália vence Venezuela em amistoso

No amistoso realizado em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, a Itália contou com o brilho de Retegui e passe decisivo de Jorginho para vencer a Venezuela pelo placar de 2 a 1.

Pelo lado da Itália, Retegui balançou a rede duas vezes. A Venezuela marcou com Machís.

O amistoso foi o primeiro encontro na história entre Venezuela e Itália. O estádio contou com boa presença de italianos e venezuelanos nas arquibancadas.

A partida também contou com a presença de jogadores que atuam no futebol brasileiro. Savarino, do Botafogo, foi titular pela Venezuela, enquanto Otero e Rincón, ambos do Santos, entraram no final do segundo tempo.

Agora, a Venezuela volta a campo no domingo (24) e vai encarar a Guatemala. A bola rola a partir das 19h (de Brasília). Já a Itália enfrenta o Equador no mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 17h.

Como foi o jogo

Pênalti perdido! O jogo já começou com penalidade a favor da Venezuela aos dois minutos. Após roubada de bola no ataque, Rondón recebeu passe dentro da área e foi puxado por Buongiorno. Na cobrança, o camisa nove parou na defesa de Donnarumma.

Falha número 1! Com maior posse de bola, a Itália se defendeu dos contra-ataques e ainda conseguiu abrir o placar. Aos 39 minutos da etapa inicial, o goleiro Romo saiu jogando errado. A bola sobrou com Retegui, que ajeitou o corpo e colocou no fundo das redes.

Falha número 2! Aos 41 minutos do primeiro tempo, a Venezuela recebeu o presente de volta. Na saída de bola, Bonaventura recebeu passe de Donnarumma na fogueira e entregou nos pés de Machís, que só mandou para o gol.

Brilho de Jorginho! Com o domínio da partida, a Itália pouco construiu jogadas de perigo. Mas a entrada de Jorginho mudou a postura italiana e deu resultado. Aos 34 minutos da etapa final, o volante fez linda jogada e deixou Retegui livre para decretar a vitória por 2 a 1.

Os gols do jogo

#Retegui Aprovechándo oportunidades. Mateo gol para Italia. 1 a 1 frente a Venezuela. pic.twitter.com/JMRbNZbWlV -- Guillermo Cardozo 🎙 (@gu2lle) March 21, 2024

Goooool de Darwin Machis!!!



Venezuela 1-1 Italia pic.twitter.com/3jgndqD8My -- Luis Omar Torrealba (@LuiSiuu21) March 21, 2024