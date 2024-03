Jogadoras contestam silêncio sobre Robinho e Daniel Alves: 'Só mulheres?'

Jogadoras da seleção brasileira, Ary Borges e Kerolin questionaram o silêncio de atletas do futebol masculino a respeito dos casos de Robinho e Daniel Alves.

O que aconteceu

Depois do pronunciamento de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, Ary Borges questionou se apenas mulheres falariam sobre os casos. A jogadora do Racing Louisville, dos EUA, ainda elogiou a postura da dirigente do Verdão.

Ela [Leila] mostrou que é isso que pessoas em posições de impacto precisam fazer. Mas será que até quando apenas mulheres vão continuar se expondo, sozinhas a repudiar situações como essa, ou no caso, CRIME como estes? Ary Borges, em seu perfil nas redes sociais

A Leila foi gigante no que disse mas é mostrou que é isso que pessoas em posições de impacto precisam fazer. Leila COMO MULHER se posiciona mas será que até quando apenas mulheres vão continuar se expondo, sozinhas a repudiar situações como essa, ou no caso, CRIME como estes?!? -- Ary Borges (@_aryborges) March 21, 2024

Kerolin seguiu a linha da companheira de seleção e cobrou posicionamento de nomes influentes do futebol masculino. A jogadora defende o North Carolina Courage, dos Estados Unidos.

Leila Pereira, gigante, como mulher se posicionou e digo mais, mostrou como pessoas que tem voz, espaço, influência poderiam se posicionar. Até quando só mulheres? Até quando mulheres irão continuar sofrendo esses e outros tipos de crimes e as pessoas que cometem sairão ilesas? Kerolin, em post nas redes sociais

LEILA Pereira, gigante, como MULHER se posicionou e digo mais, mostrou como pessoas q tem voz, espaço, influência poderiam se posicionar!

Até quando só mulheres ? Até quando mulheres irão continuar sofrendo esses e outros tipos de crimes e as pessoas q cometem saíram ilesas ?!?! pic.twitter.com/qNCPa99Is4 -- Kerolin nicoli (@kerolinnicolii) March 21, 2024

Os casos de Robinho e Daniel Alves

Na noite de hoje (21), Robinho foi preso após a decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) pelo cumprimento da pena de nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo cometido na Itália. O ex-jogador já está à disposição do sistema prisional brasileiro.

Já Daniel Alves segue preso depois de não ter depositado o valor da fiança. O lateral recebeu o benefício de liberdade provisória concedida pela Justiça da Espanha.