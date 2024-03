Hulk se despede de Felipão após técnico deixar o comando do Atlético-MG: "Gratidão por tudo"

Nesta quarta-feira, Luiz Felipe Scolari deixou o comando do Atlético-MG. O comandante não resistiu as más atuações da equipe neste início de temporada e não é mais técnico da equipe. Um dos principais jogadores da equipe, o atacante Hulk se despediu do profissional com uma mensagem nas redes sociais.

Hulk agradeceu Felipão por todo o período que passaram juntos no Galo e declarou ter "máximo respeito" ao treinador. O atleta também relembrou o primeiro momento em que os dois trabalharam juntos - em 2014, foi convocado pelo comandante para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

"Máximo respeito ao professor Felipão, o qual tive a honra e o privilégio de trabalhar em dois momentos da minha carreira. Gratidão por tudo que você representa como treinador e acima de tudo como ser humano! Você é gigante! Deus te abençoe sempre", escreveu o jogador em publicação nos stories do Instagram.

Hulk se despede de Felipão em postagem nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Felipão chegou ao Atlético-MG em junho do ano passado e se despediu nove meses depois, sendo que tinha vínculo até o fim deste ano. Sem o profissional, quem ficará no comando da equipe até que o Galo contrate um novo treinador será o auxiliar técnico Lucas Gonçalves.

Apesar da classificação para a final do Campeonato Mineiro, o desempenho do time comandado por Felipão esteve abaixo do esperado neste início de ano. As críticas da torcida ao experiente técnico de 75 anos cresceram após a derrota para o Cruzeiro, em fevereiro, e para o América-MG, no último domingo, pelo jogo de volta da semifinal do Estadual.

Nesta temporada, o treinador esteve à beira do gramado em dez jogos - foram cinco vitórias, dois empates e três derrotas. No total, Scolari encerrou sua passagem na equipe mineira com 41 partidas, 19 vitórias, dez empates e 12 derrotas.

Com a posição no banco de reservas ainda a ser preenchida, o Atlético-MG se prepara para enfrentar o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro. Datas, horários e locais dos confrontos de ida e volta ainda serão confirmados pela Federação Mineira de Futebol.