Ministro Luiz Fux será relator de pedido de habeas corpus de Robinho no STF

O ministro Luiz Fux será o relator do pedido de habeas corpus de Robinho no Supremo Tribunal Federal (STF). A defesa do jogador entrou com a solicitação na noite de ontem.

O que aconteceu

O pedido de habeas corpus foi feito horas após a homologação da transferência da pena de Robinho. O jogador foi condenado a nove anos de prisão na Itália por participar de um estupro coletivo em 2013.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pediu a prisão imediata de Robinho. A defesa do jogador foi ao STF para tentar evitar a prisão.

A defesa de Robinho alega que o atleta só poderia ser preso após se esgotarem todos os recursos judiciais. O jogador pode recorrer da decisão do STJ no STF.

Mais sobre o caso

O podcast UOL Esporte Histórias - Os Grampos de Robinho trouxe áudios inéditos usados pela Justiça italiana para condenar Robinho e Ricardo Falco pelo estupro.

