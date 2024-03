FPF amplia premiação e distribuirá R$ 3,23 milhões aos clubes participantes do Paulistão feminino

A Federação Paulista de Futebol definiu detalhes do Campeonato Paulista Feminino, em Conselho Técnico, em Conselho Técnico realizado nesta quinta-feira, na sede da entidade. Nesse ano, a FPF distribuirá uma premiação recorde de R$ 3,23 milhões entre os participantes.

Além de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, disputarão o torneio outras sete equipes. São elas: Ferroviária, Marília, Pinda, Realidade Jovem, Red Bull Bragantino, São José e Taubaté.

Outra mudança em relação à última edição do torneio é o número de clubes que disputará a taça. Em 2024, 11 equipes dividirão o prêmio citado. Em 2023, o Estadual feminino contou com 12 times. Pela primeira vez, a competição contará com naming rights da Sicredi, que já patrocina os principais campeonatos masculinos do Estado.

"Nós subimos a régua a cada ano. Em 2024, irão disputar o campeonato os clubes que estão à altura do campeonato. Queremos sempre crescer e melhorar, e o Paulistão Feminino evolui a cada ano", disse o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.

Os detalhes da competição foram definidos em Conselho Técnico realizado nesta quinta-feira (21), no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol.

Os 11 times se enfrentarão na primeira fase em turno único. Os quatro melhores colocados avançam para as semifinais, em jogos de ida e volta. As finais também acontecerão em dois turnos. Os clubes que encerrarem a primeira fase entre a quinta e a oitava colocação jogarão a Copa Paulista. Já os demais três clubes disputarão a Taça Paulistana.

Todos os jogos serão transmitidos ao vivo, assim como também ocorreu na última edição. Transmitirão o torneio os seguintes canais: Paulistão Feminino Sicredi YouTube, TV Cultura, SporTV, Centauro, Max, TNT. A TV Globo fará transmissão das finais.