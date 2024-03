Fifa divulga datas e horários dos jogos do futebol feminino em Paris-2024; veja tabela do Brasil

Nesta quinta-feira a Fifa divulgou o calendário detalhado do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A Seleção Brasileira terá de enfrentar a Espanha, atual campeã do mundo, em busca do Ouro inédito.

Além das espanholas, o Brasil enfrentará no Grupo C o Japão e uma seleção africana que ainda vai ser definida. A estreia do time de Arthur Elias vai ser no dia 25 de julho, às 15h (de Brasília), no estádio Bordeaux-Atlantique, em Bordeaux, diante do time africano que vai ser conhecido apenas em abril.

Na segunda rodada, a Seleção encara o Japão no dia 28, às 13h, no Parque dos Príncipes (casa do Paris Saint-Germain), em Paris. A última partida da primeira fase é contra a Espanha, atual campeã mundial, no dia 31, às 13h, novamente em Bordeaux.

O campeonato olímpico consiste em 12 equipes divididas em três grupos. As duas primeiras colocadas de cada grupo e as duas melhores terceiras classificadas avançam de fase.

Se o Brasil avançar no primeiro lugar de seu grupo, jogará as quartas de final contra alguma das terceiras colocadas. Se passar em segundo, encara a primeira classificada do grupo B. Caso a Seleção Brasileira avance apenas como um das melhores terceiras, enfrenta a primeira colocada do grupo A.

A final está marcada para o dia 10 de agosto, às 13h, no Parque dos Príncipes. A disputa do terceiro lugar acontece um dia antes, às 11h, em Lyon.