Ex-Flamengo, João Gomes é alvo do Manchester United para a próxima temporada

O Manchester United planeja oferecer cerca de R$ 250 milhões ao Wolverhampton para contar com o brasileiro João Gomes na próxima temporada.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, o clube inglês acredita que o volante de 23 anos é o jogador ideal para substituir Casemiro.

João Gomes chegou ao Wolverhampton em janeiro de 2023. Desde que desembarcou na Inglaterra, se tornou um dos principais jogadores do time e virou alvo de grandes clubes. Fora o Manchester United, o Arsenal e o Tottenham também demonstram interesse no ex-Flamengo.

Além disso, o brasileiro se encaixa no perfil de atleta que o novo proprietário do United, Jim Ratcliffe, quer para o time. O dirigente já falou que pretende passar a investir em jovens jogadores com perspectiva de valorização no futuro.

Ratcliffe não quer mais que o Manchester United pague altas taxas de transferências por estrelas já consolidadas. O clube pagou cerca de 445 milhões de reais por Casemiro, por exemplo.

O veterano de 32 anos chegou ao United em 2022 e depois de uma boa primeira temporada, vem enfrentando problemas físicos (disputou apenas 21 jogos em 2023/2024) fazendo com que o clube começasse a pensar em substitutos.

Em meio ao bom momento vivido, João Gomes foi convocado para defender a Seleção Brasileira. O jogador vai estar à disposição de Dorival júnior para os amistosos contra a Inglaterra, neste sábado, e Espanha, na próxima terça-feira.