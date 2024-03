Em amistoso de sete gols, Portugal atropela Suécia e alcança 11ª vitória seguida

A seleção de Portugal não tomou conhecimento da Suécia e goleou o adversário por 5 a 2, em amistoso no Estádio D. Afonso Henriques, nesta quinta-feira. Rafael Leão, Matheus Nunes, Bruno Fernandes, Bruma e Gonçalo Ramos marcaram para os portugueses. Gyokeres e Nilsson fizeram os gols de honra dos suecos.

Portugal alcançou a 11ª vitória consecutiva. A equipe não sabe o que é perder desde dezembro de 2022, quando foi eliminada para Marrocos na Copa do Mundo. Além disso, o time marcou 41 gols no período e levou apenas três. A Suécia, por sua vez, voltou a ser derrota depois de dois triunfos consecutivos.

O time de Roberto Martínez volta a campo na próxima terça-feira, para amistoso contra a Eslováquia. A Suécia encara a Albânia, na segunda-feira.

A seleção de Portugal abriu o marcador aos 23 minutos do primeiro tempo. Rafael Leão aproveitou rebote de chute de Bernardo Silva na trave e bateu forte no alto para balançar as redes a favor dos visitantes.

E Portugal não teve dificuldades para ampliar o placar. Aos 32 minutos, Matheus Nunes recebeu de Bernardo Silva no meio, conduziu a bola até a grande área e finalizou no canto para marcar o segundo gol dos portugueses.

Logo depois, aos 44 minutos, saiu o terceiro gol de Portugal. Semedo fez boa jogada pela direita, chegou na linha de fundo e passou para Bruno Fernandes apenas empurrar para o fundo da meta sueca.

Portugal manteve no segundo tempo o mesmo ritmo da etapa inicial. Após vacilo da defesa da Suécia, Bruno Fernandes roubou a bola e saiu frente a frente com o goleiro. O meia rolou para Bruma, que tocou para marcar o quarto dos portugueses, aos 11 minutos.

A Suécia respondeu imediatamente ao quarto gol sofrido. Um minuto depois de Bruma balançar as redes, Gyokeres aproveitou boa troca de passes e empurro para balançar as redes de Portugal pela primeira vez no jogo.

Portugal deu o troco na mesma medida. Dois minutos após o gol da Suécia, Semedo recebeu lançamento e tocou para Gonçalo Ramos anotar o quinto gol português.

A Suécia descontou mais uma vez no último lance da partida, aos 45 minutos. Nilsson aproveitou cruzamento e marcou o segundo gol dos suecos.