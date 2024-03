Douglas Luiz destaca concorrência na Seleção e fase positiva no Aston Villa

Em busca de se consolidar na Seleção, o volante Douglas Luiz tem uma concorrência acirrada no setor do meio-campo. Ainda assim, o jogador do Aston Villa vê com bons olhos a qualidade dos companheiros.

"Fico muito feliz com essa concorrência que eu tenho, até porque cada vez mais me exige a melhorar. A gente vem aqui em busca de dar o nosso melhor, fazer de tudo para que possa ganhar minutos. Um dia após o outro, é continuar trabalhando para que tudo possa dar certo", afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Um dos volantes convocados inicialmente teve que ser cortado por lesão: o experiente Casemiro. Apesar da ausência de um dos pilares do Brasil recentemente, Douglas acredita que o elenco permanece qualificado.

"Acho que a gente tem um grupo qualificado, temos o João que é um jogador de mais pegada, temos o André, eu mesmo e o Bruno a gente exerce essa função de 6 e 8. Acho que o Dorival, está bem servido, quem ele colocar para jogar vai dar o melhor. Então, isso é o mais importante", completou.

MAIS UM! ? Veja como foi mais um dia de treinamentos da Seleção Brasileira, no CT do Arsenal, em Londres, para os amistosos contra Inglaterra e Espanha! Pra cima, Brasil! ? ?? ?: Lesley Ribeiro/CBF pic.twitter.com/C11UTY0Vbo ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 20, 2024

O chamado de Douglas Luiz era um dos pedidos devido ao desempenho dele na atual temporada europeia. São 29 jogos, com nove gols e cinco assistências.

Durante a coletiva, o volante ressaltou a importância da chegada do treinador Unai Emery para o crescimento no Aston Villa.

"Foi a chegada do treinador Unai Emery que ajudou bastante. Os treinadores anteriores, eu normalmente jogava de número 6 ou 5. A chegada dele me deu um pouco mais de liberdade e exatamente da forma que eu gosto de jogar", finalizou.

O amistoso contra a Inglaterra está marcado para às 16h (de Brasília) desse sábado, em Wembley. Depois, a Seleção encara a Espanha às 17h30 da próxima terça, no Santiago Bernabéu.