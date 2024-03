Dodô volta a ser relacionado e tenta aproveitar brechas para provar seu valor no Santos

Experiente lateral esquerdo, Dodô busca ganhar a sua primeira chance no Santos em 2024. O jogador apareceu pela primeira vez entre os relacionados do técnico Fábio Carille no último domingo, na vitória nos pênaltis sobre a Portuguesa.

Dodô estava afastado desde o começo da temporada. Ele não estava nos planos da comissão técnica. Contudo, após enfrentar problemas no setor, o comandante alvinegro decidiu chamar o atleta de 32 anos de volta e o inscreveu no Campeonato Paulista.

A lateral esquerda vem sendo um dos grandes problemas do Peixe neste ano. Kevyson sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior e também lesão do menisco, Souza se recupera de contusão na musculatura posterior da coxa esquerda e Jorge foi dispensado.

Além disso, Felipe Jonatan precisou ficar de fora em jogos nesta temporada por lesão e vem oscilando. Assim, Dodô passou de afastado para opção no banco de reservas.

No jogo contra a Portuguesa, Carille contava apenas com Dodô como lateral entre os suplentes. Hayner e Felipe Jonatan foram titulares. Aderlan sentiu um incômodo na posterior da coxa esquerda e ficou de fora. O lateral direito, aliás, é dúvida para a semi.

Dodô, portanto, tenta aproveitar as brechas para provar o seu valor e, quem sabe, conquistar uma vaga no elenco santista para 2024.

O Santos volta a campo no dia 27 de março, quando encara o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista.