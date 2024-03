Diniz pede desculpa após irritação com críticas ao Fluminense

O técnico Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira e iniciou o encontro com os jornalistas se desculpando pela sua postura agressiva após a eliminação na semifinal do Campeonato Carioca.

"Obviamente tem a ver com a entrevista que dei no último clássico contra o Flamengo. Quero pedir desculpas pelo tom agressivo com que me dirigi em alguns momentos e também pela generalização que fiz à imprensa. Há muitos aqui que são muito sérios, muito bons. Alguns tricolores, outros não, mas que cobrem o clube com muita seriedade. E tem muita gente que se aproveita do momento ruim para criar coisas que acho desnecessárias", disse.

Diniz também destacou o apoio da torcida. O técnico havia demonstrado insatisfação com as reclamações que vieram da arquibancada nos últimos jogos, mas fez questão de exaltar sua gratidão aos tricolores.

"O maior patrimônio do clube é a torcida. Tenho um carinho enorme pela maneira que eles sempre abraçam a mim e ao meu trabalho. Tenho muito a agradecer à torcida do Fluminense e deixá-los tranquilos que a gente está trabalhando constantemente para entregar vitórias e alegrias. Uma das coisas que eu mais gosto é ganhar campeonatos e correr na direção dos torcedores na arquibancada", declarou Diniz.

O elenco do Fluminense segue com os treinos visando a estreia na fase de grupos da Libertadores. O Tricolor das Laranjeiras encara o Alianza Lima, em Lima, no Peru, dia 3 de abril.