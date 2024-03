Criciúma é superado pelo Barra em duelo de ida da semi do Catarinense

Nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Catarinense, o Criciúma visitou o Barra no Estádio Dr. Hercílio Luz e, de virada, perdeu por 2 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Marcelo Henrique e Wesley Matos, enquanto Claudinho anotou o único do Tigre.

Assim, o Criciúma saiu em desvantagem para a partida de volta, que acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse. Em caso de triunfo da equipe por um gol de diferença, a partida irá para os pênaltis. Por outro lado, o Barra jogará pelo empate.

Por fim, quem avançar à final, enfrentará Avaí ou Brusque.

Os gols

Claudinho, do Criciúma, abriu o placar aos 13 minutos da primeira etapa. O atleta aproveitou o cruzamento e, de primeira, finalizou com categoria no canto direito do goleiro.

No entanto, aos três do segundo tempo, de pênalti, Marcelo Henrique igualou o marcador.

A virada veio logo em seguida, aos dez, com Wesley Matos. Após o escanteio batido, o zagueiro subiu bem e cabeceou para virar a partida.