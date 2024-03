Corinthians negocia amistoso no Paraná; veja detalhes

O Corinthians negocia um amistoso para a próxima quarta-feira, em Londrina, no Paraná. O martelo ainda não está batido em relação ao adversário, mas o clube mantém conversa com as diretorias de Cascavel e Londrina. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a tendência é que haja uma definição nesta sexta-feira (22).

Diferentemente do jogo-treino desta sexta, contra o Santos, a ideia é de fato simular um jogo oficial, com transmissão e depois tempos de 45 minutos. O Corinthians volta a jogar oficialmente apenas no dia 2 de abril, contra o Racing-URU, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A tendência é que o amistoso seja disputado no Estádio do Café. A última vez que o Timão atuou no local foi em abril de 2022, contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil. O duelo acabou empatado em 1 a 1.

O técnico António Oliveira vem aproveitando esse período sem jogos para intensificar padrões de comportamento na equipe. Ao mesmo tempo, a comissão técnica tem a preocupação de os jogadores sentirem falta de ritmo de jogo.

A atividade contra o Santos, nesta sexta, será com portões fechados e não terá transmissão. O torcedor deve acompanhar lances do jogo-treino nas redes oficiais dos clubes, no período da noite.