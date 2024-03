Corinthians goleia América-MG e assume liderança do Brasileirão feminino

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino, o Corinthians venceu o América-MG, de virada, pelo placar de 4 a 1. Com a vitória na Fazendinha, o Timão assume a liderança do torneio nacional, sendo a única equipe com 100% de aproveitamento, tendo duas vitórias.

Assim, o Alvinegro chega aos seis pontos contabilizados, isolado no topo da tabela. O América-MG, por sua vez, permanece sem vencer na competição, com apenas um ponto e na 13ª colocação.

Pela terceira rodada do Brasileirão feminino, o Corinthians volta aos gramados, na próxima segunda-feira, para enfrentar o Flamengo, às 20h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro. Já o América-MG, no domingo, recebe o Santos na Arena Gregorão, às 15h.

FIIIIIIIM DE JOGO! O CORINTHIANS VENCE MAIS UMA NO CAMPEONATO BRASILEIRO! Na Fazendinha, as Brabas golearam o América-MG por 4 a 1. ? Duda Sampaio ? Yaya ? Mariza ? Tarciane pic.twitter.com/eOCHmrO7Il ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) March 22, 2024

O empate do Corinthians saiu logo depois, aos 2 minutos. Eudimilla recuperou a bola na entrada da área e tocou para Duda Sampaio, que bateu no canto direito da goleira Thainá Borges, deixando tudo igual.

Aos 40 minutos ainda da primeira etapa, o Timão virou. Em jogada pela esquerda, Duda Sampaio cruzou fechado e Yaya, na entrada da pequena área, conseguiu desviar de cabeça para o fundo das redes.

O terceiro do Corinthians veio aos 5 minutos da etapa complementar. Em belo escanteio cobrado pela direita, Jennifer cabeceou em direção ao alvo e Mariza apareceu sozinha para tocar de perna direita para dentro do gol.

A vantagem do Alvinegro aumentou aos 16 minutos, novamente após cobrança de escanteio. Tamires levantou na área e, desta vez, Tarciane subiu mais alto que a marcação e cabeceou forte, deslocando Thainá Borges.