Copa Brasil de Meio Fundo e Fundo reúne atrações em Bragança

A Copa Brasil de Meio Fundo e Fundo será realizada no próximo sábado e domingo, no Estádio do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, na cidade de Bragança Paulista, em São Paulo. A competição, que irá reunir atletas das categorias adulta, sub-20, sub-18 e sub-16, será transmitida ao vivo pela TV Atletismo Brasil, por meio do YouTube da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Entre as atrações no masculino, está o gaúcho Guilherme Kurtz, do Praia Clube, inscrito nos 800m e nos 1.500m. O brasileiro retornou ao Brasil na segunda-feira, depois de seis semanas de treinamento em altitude, na cidade de Paipa, na Colômbia.

"Estou bem e pretendo buscar as minhas melhores marcas pessoais em Bragança. Espero começar com tudo a temporada outdoor", disse Guilherme.

O bicampeão dos 1500m do Troféu Brasil e representante da seleção nos Jogos Pan-Americanos de Santiago ainda prometeu lutar por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

"A Olimpíada é meu grande objetivo. Hoje, estou qualificado para disputar o Campeonato Ibero-Americano e o Grande Prêmio Brasil. Quem sabe eu possa participar de competições na Europa, pensando em Paris".

Guilherme é treinado pelo professor José Florenal da Silva e tem como melhores marcas 1min46s15 (800m) e 3min39s72 (1.500m). Entre seus títulos, está o vice-campeonato do Sul-Americano de São Paulo, em 2023, e dos Jogos Desportivos Sul-Americanos de Assunção, em 2022.

Já no feminino, uma das atrações será a baiana Núbia de Oliveira Silva, bicampeã da Copa Brasil de Cross Country, inscrita nos 5.000m e nos 10.000m.

"Meu objetivo é fazer ótimas provas e melhorar minhas marcas pessoais. Se conseguir, espero ficar bem posicionada no ranking brasileiro e tentar uma vaga para o Ibero-Americano", disse, referindo-se à competição marcada para o período de 10 a 12 de maio, em Cuiabá (MT).

Aos 21 anos, treinada por Antônio Ferreira Bonfim Filho, ela pretende disputar as principais competições do país e somar pontos para continuar em busca da vaga olímpica. Os recordes pessoais de Núbia são 16min:53s75 (5.000m) e 34min:57s57 (10.000m). A corredora, que treina no Povoado do Flamengo, na cidade de Jaguarari, tem duas medalhas de bronze no Sul-Americano sub-23, realizado em Cascavel, no Paraná, em 2022.

A Copa Brasil de Meio Fundo e Fundo será aberta neste sábado, às 15h10 (de Brasília), com a disputa dos 3.000m no masculino sub-20. A última prova será os 5.000m, também no masculino sub-20, a partir das 18 horas (de Brasília) de domingo.

Por fim, a entrada no estádio é gratuita. Assim, os fãs do atletismo podem acompanhar as provas das arquibancadas do Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, localizado na Estrada Municipal Antônio Franco de Lima, (acesso pela Rodovia Alkindar Monteiro, km 50,5 - SP 063) no Bairro do Campo Novo.