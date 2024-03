Com Ferraresi titular, Venezuela é superada por Itália em amistoso

Nesta quinta-feira, em jogo amistoso no Lockhart Stadium, a Venezuela, com Ferraresi titular, foi derrotada pela Itália pelo placar de 2 a 1. Os dois gols da tetracampeã mundial foram marcados por Mateo Retegui, enquanto Darwin Daniel Machís anotou para o adversário.

Assim, a Venezuela, que contou com as entradas de Otero e Rincón somente aos 41 do segundo tempo, emendou a quarta partida seguida sem vencer (dois empates e duas derrotas). O último triunfo foi diante do Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já a Itália, que havia empatado seu último duelo, voltou a vencer.

O próximo jogo da Venezuela será diante da Guatemala. A partida, também amistosa, acontece neste domingo, às 20 horas (de Brasília), no Shell Energy Stadium, nos Estados Unidos. Já a Itália retorna aos gramados contra o Equador. A partida, também amistosa, será realizada neste domingo, às 17 horas (de Brasília), na Arena Red Bull.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

Os gols

A Venezuela começou a partida com um pênalti perdido por Salomón Rondón logo aos três minutos. Assim, a Itália não perdoou e, aos 40, marcou com Mateo Retegui. O atleta recebeu de Cambiaso e, com categoria, limpou dois defensores para finalizar no canto.

A Venezuela buscou o empate logo em seguida, aos 44, com Darwin Daniel Machís. O jogador aproveitou o erro da defesa italiana e igualou o marcador.

Por fim, já aos 36, Mateo Retegui marcou novamente. Dessa vez com passe de Jorginho, ele dominou dentro da área e garantiu a vitória da equipe com uma finalização no canto direito da meta.